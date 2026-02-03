ギフトのセレクトショップ「BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）」は2月11日、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ディアダニエル」とコラボレーションしたアイテムを、全国の「BIRTHDAY BAR」「CUiSiNE HABiTS（クイジーヌ・ハビッツ）」ならびに、公式オンラインストア「PAL CLOSET（パルクローゼット）」「ZOZOTOWN（ゾゾタウン）」「Rakuten Fashion（ラクテンファッション）」「LINEギフト（ラインギフト）」にて発売