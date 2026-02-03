冬型の気圧配置の影響で山形県内はきょうも雪や曇りとなっています。 【写真を見る】山形県内連日の雪で積雪3メートル超えの場所も... 連日の雪で県内では積雪が３メートルを超えているところもでています。 午前９時ごろの大蔵村肘折です。午前９時現在の積雪は３１９センチとなり、道路わきには雪が高く積もっています。 郵便ポストも雪に埋もれてしまいそうです。住民は、屋根の雪下ろしに追われていました。