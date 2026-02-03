「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55Z870N（TVS REGZA）2位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）3位REGZA43Z670R（TVS REGZA）4位REGZA43M550R（TVS REGZA）5位REGZA50M550R（TVS REGZA）6位REGZA55Z875R（TVS REGZA）7位REGZA50Z670R（TVS REGZA）8位43P7K43P7K（TCL Corporation）9位AQ