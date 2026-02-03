三重県尾鷲市で、300年以上続く奇祭「ヤーヤ祭り」が開かれています。 【写真を見る】奇祭｢ヤーヤ祭｣ 男衆が激しくもみ合ったあと海へ…長年全裸で飛び込むもSNSで画像を拡散されるため2年前から着衣を義務付け 三重・尾鷲神社 提灯を手に激しくもみ合う男衆。豊漁や豊作を願う尾鷲神社の「ヤーヤ祭り」は300年以上の歴史があり、かつて戦国武将が合戦で名乗りあげる「ヤーヤー我こそは」が呼び