第49回日本アカデミー賞「主題歌賞」が、映画『国宝』の主題歌「Luminance」を担当した原 摩利彦 feat.井口 理に決定した。 ■「表現に対して常に無我でありたいという思いが、より一層強くなりました」（井口理） 「主題歌賞」は、前回の第48回授賞式より、その年、最も印象に残る主題歌を担当したアーティストを顕彰する特別賞として、あらたに創設。それまで劇伴作曲者