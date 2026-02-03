日経225先物は11時30分時点、前日比1660円高の5万4290円（+3.15％）前後で推移。寄り付きは5万3900円と、シカゴ日経平均先物（5万3930円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き時に5万4000円台を回復し、その直後に利食いもみられたが、5万3830円を安値にロング優勢の動きが強まった。中盤にかけて朝方につけた高値水準を上抜けたことでショートカバーを誘う形となり、終盤にかけて5万4390円