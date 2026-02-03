タカラスタンダード [東証Ｐ] が2月3日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比25.9％増の166億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の178億円→183億円(前期は160億円)に2.8％上方修正し、増益率が11.2％増→14.3％増に拡大し、従来の12期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(