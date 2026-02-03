3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1570円高の5万4330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4201.01円に対しては128.99円高。出来高は2万5139枚となっている。 TOPIX先物期近は3631.5ポイントと前日比90ポイント高、現物終値比8.35ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54330 +