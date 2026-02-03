新潟市出身の作家・坂口安吾を、名誉市民にすることを目指す団体が設立されました。 設立総会には、経済界の関係者など50人が出席しました。坂口安吾の生誕120年となる今年、その功績と思想を次の世代につなぐため『名誉市民にする会』が設立されました。代表委員には、元県知事の平山征夫さんらが就任しました。 ■代表委員 平山征夫さん 「新潟市民として誰を尊敬し、誰を憧れとし、誰を大事にしていくかと考えたときに、