大雪の影響で、札幌市の生活道路では２月３日も緊急排雪が続けられています。交通量が多い生活道路を優先しているため、道幅が狭い場所では注意が必要です。 札幌市の緊急排雪は通勤通学のピークを避けるため、午前９時ごろから午後４時ごろまでの間で行われています。市内３８００キロをおよそ１０００台の除雪車両で一気に進められ、スピード重視で２月中の作業完了を目指しています。 交通量が多い生活道路を