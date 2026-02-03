タレントの藤本美貴（40）が3日、都内で開かれたバンタン外語＆ホテル観光学院開校発表会に出席。今年の正月に家族で行った海外旅行を明かした。【全身ショット】オレンジのセットアップがとっても似合う藤本美貴藤本は海外での思い出について質問を受け、「今年の正月セドナに行ってパワースポットと呼ばれる山を登った」と話し、米アリゾナ州北部を訪れたことを伝えた。「結構大変な山もあったりして、1番下の子の6歳で登