2日夕方、奄美市の市道で酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転したとして、県庁職員の男(64)が現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、奄美市名瀬柳町の県庁職員、満岡哲也容疑者(64)です。警察によりますと、満岡容疑者は2日午後4時ごろ、自宅近くの市道で酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転した疑いが持たれています。満岡容疑者が現場で普通乗用車と接触する事故を起こしたことで発覚したもの