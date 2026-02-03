3日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）で、ユニクロ1号店のオープン記念Tシャツがお宝として登場する。【写真】「ユニクロから電話がかかってきますよ！」貴重な1号店のオープン記念Tシャツお宝は1984年、高校1年生の時にタダで手に入れたユニクロの大珍品。当時、広島市内にユニクロ1号店がオープンするということで、学校の近くで記念Tシャツが当たる抽選券が配られていた。ぜひ欲しいと思い