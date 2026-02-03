ロッテリアは、期間限定「フィリーチーズステーキバーガー」など4メニューを2026年2月4日から発売する。パティと牛カルビ肉、チーズソース2倍のバーガーもアメリカ・フィラデルフィア発祥のサンドイッチ「フィリーチーズステーキ」の味わいをバーガーで手軽に楽しめる4商品が登場。「フィリーチーズステーキバーガー」は、ハンバーグパティに、ガーリックなどで下味を付けて鉄板で焼き上げた牛カルビ肉とオニオンを合わせ、濃厚な