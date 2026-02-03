サントリー食品インターナショナルは、『BOSS STAND アイスドブラック』と『BOSS STAND アイスドラテ』を本日より新発売する。カフェやコンビニのカウンターコーヒー、ペットボトルコーヒーが日常に定着した今の飲用環境に合わせ、香りや満足感を保ちながら、軽やかで苦味を抑えた味わいを目指した新シリーズとなる。【写真】オフィスでも家でも楽しめる『BOSS STAND アイスドブラック』、『BOSS STAND アイスドラテ』2010年以