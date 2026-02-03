7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、オバジ25thスペシャルメッセンジャーに就任。あわせて、山田がオバジやスキンケアについて語るスペシャルムービーが3日、公開された。【動画】爽やかな笑顔…山田涼介が語るスペシャルムービー本ムービーでは、日常的なスキンケアに関心を持っている山田が「オバジ」と出会ったきっかけや日常的に使っているお気に入りのアイテム、そして魅力的に感じている部分など、さまざまな質