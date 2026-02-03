アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（2月13日公開）より坂田銀時と神威が、10日発売の女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）の「惹かれる気持ち。」特集号スペシャルエディションの表紙を特別描き下ろしで初めて飾る。【画像】個性豊かなキャラクターたちを一挙おさらい「銀魂偉人録」表紙は、今年20周年を迎えるアニメ『銀魂』の主人公・銀時と、ファンから高い人気を誇るキャラクター・神威が、オリジナルの