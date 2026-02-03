「ハロー！プロジェクト」の公式サイトが3日に更新され、アイドルグループ「Juice=Juice」の林仁愛（にいな、14）がインフルエンザB型のためイベントを当日欠席することを発表した。このところハロー！プロジェクト所属アイドルがインフルエンザに感染する事態が続いている。この日、投稿された文書では「メンバーの林仁愛ですが、昨夜より発熱咽頭痛などの症状がみられ、本日改めて検査をした結果、『インフルエンザB型』と診