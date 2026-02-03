きょう3日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)には、「全力で闘う ヨッシャーうどん店主」が登場する。【オモウマ写真】具があふれんばかりにたっぷり！特製百姓うどん800円番組で定期的に密着してきた宮崎・宮崎市にある「百姓うどん」。いつでも全力でうどん作りに挑む店主を筆頭に、多くのアルバイトが「よっしゃーー！」「いらっしゃいませ！」と、威勢の良い