Hey！Say！JUMPの山田涼介（32）が3日、都内で行われたロート製薬のスキンケアブランド「オバジ（obagi）」の誕生25周年スペシャルメッセンジャーに就任した。普段から同ブランドを愛用しているという山田。「本当に普段から使っているもので、今の自分がいるのはオバジのおかげ」とニッコリ。イベントでは事前に診断した山田の肌年齢が、「24歳」であると発表された。実年齢より8歳若い肌年齢が書かれたボードを少年のよ