7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が3日、都内で行われた『オバジ新商品・25thスペシャルメッセンジャー発表会』に登壇し、脅威の肌年齢が明らかになった。【写真】まぶしすぎる…ツヤツヤ肌で笑顔を見せる山田涼介山田は、オバジ25thスペシャルメッセンジャーに就任。この起用の前からオバジ製品を愛用しているといい、「普段から本当に使っていたものなので、いまの僕がいるのはオバジさんのおかげなのかなと思