西武は3日、2月22日(日)、23日(月・祝)に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026宮崎」（対ソフトバンク）および2月27日(金)、28日(土)に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026名古屋」（対中日）のサポートメンバーとして、当球団から隅田知一郎投手、糸川亮太投手、仲田慶介選手が選出されたと発表した。▼ 隅田知一郎投手コメント「このような貴重な機会をいただき、大変光栄に思います。日本を代表する投手の皆