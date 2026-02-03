【モデルプレス＝2026/02/03】歌手の小林幸子が2月2日、自身のInstagramを更新。手作りの5品のつまみを公開した。【写真】72歳ベテラン演歌歌手「お店で出てきそう」焼アジ・筍の土佐煮など手作りおつまみ◆小林幸子、手作りおつまみ5品公開小林は「昨日のおつまみ」とコメントし、「焼アジ 筍の土佐煮 大根のそぼろ餡かけ お豆腐の白和え 何ちゃって、青椒肉絲」の5品の手作りつまみを披露。焼アジにはピンクの花で彩りが添えられ