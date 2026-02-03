【モデルプレス＝2026/02/03】Hey! Say! JUMPの山田涼介が3日、都内にて開催された「オバジ 新商品・25th スペシャルメッセンジャー発表会」に出席。「オバジ25thスペシャルメッセンジャー」に就任した。【写真】肌年齢“24歳”JUMP山田のドアップショット◆山田涼介「オバジ25thスペシャルメッセンジャー」就任ロート製薬株式会社が展開する、肌本来の力を活かし、健康的で美しい素肌を目指すスキンケアブランド「Obagi」はブラン