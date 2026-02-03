【モデルプレス＝2026/02/03】Hey! Say! JUMPの山田涼介が3日、都内にて開催された「オバジ 新商品・25th スペシャルメッセンジャー発表会」に出席。芸能生活25周年に向けた活動の目標を語った。【写真】JUMP山田、驚異の肌年齢診断結果◆山田涼介、25周年へ意気込み芸能生活22周年を迎えた山田。「オバジ」が25周年であることにちなみ、25周年に向けての意気込みを聞かれると「個人としても見たことがない景色を見せていきたいな