あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第195回】じゃいさんこんにちは。馬券1万円買って的中して7千円返ってきたら3千円ガミ。よく人はガミを恥ずかしいとか馬券ヘタみたいにネガティブになりがちです。でも、自分は逆にラッキーと思うようにしています。ハズレてしまえば0ですがこ