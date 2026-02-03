【モデルプレス＝2026/02/03】NEWSの加藤シゲアキが2月1日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「SORASHIGE BOOK」（FM yokohama／毎週日曜23時〜）に出演。後輩のtimelesz（タイムレス）について語る場面があった。【写真】timeleszの「カウコン」舞台裏ショット◆加藤シゲアキ「カウコン」timeleszコラボの裏話NEWSは、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO