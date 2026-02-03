【モデルプレス＝2026/02/03】セブン‐イレブン・ジャパンでは、新たな冷凍米飯のラインアップとして、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」を、2月10日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売し【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆ストック飯に便利なセブンの冷凍おにぎりセブンプレミアムの「冷凍おにぎり」は、1袋2個