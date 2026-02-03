かわいいと評判のJ3レイラック滋賀のマスコットう〜まくん先日公開されたＪリーグ百年構想リーグ開幕前のプロモーション動画に見慣れないマスコットがいると話題になっている。今季からJリーグに初参入するJ3レイラック滋賀は公式X（旧ツイッター）を更新し、話題のマスコットを紹介した。マスコットの名前はう〜まくん。宇宙からやってきた馬型未確認生物だ。2024年9月に発表されてから、まんまるとした体系と大きな瞳を持っ