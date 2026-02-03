【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの板野友美が2月1日、自身のInstagramを更新。黒とピンクでまとめたスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】34歳元AKB「色味も可愛すぎる」まさに“BLACKPINK”なタイツ美脚コーデ◆板野友美、BLACKPINKコーデ披露板野は、黒とピンクのハートの絵文字を交互につづり、写真を投稿。黒いニット帽にピンクのパーカー、黒字に白の水玉のショート丈ボトムスに黒いタイツを合わせ、スラリ