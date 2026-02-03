猫がストレスを感じてしまう主な原因 愛猫の健康を守るためにも、ストレスとなる原因を理解して早めに対策することが大切です。 ここからは、猫のストレス原因を項目ごとに解説していきます。 1.引っ越しや模様替えなどの生活環境の変化 猫は家の中でも自分のテリトリーを作って生活することから、慣れ親しんだ環境が急激に変わることに強いストレスを感じます。 特に引っ越しや部屋の模様替えは、ニオイや空間