【ミスタードーナツ】から【GODIVA（ゴディバ）】とコラボした、ご褒美に良さそうな「新作ドーナツ」が登場。数量限定のテイクアウト専用セットを購入すると、ハートをあしらったオリジナルボックス入りで可愛らしく、手土産にもおすすめ。今回はそのセットに含まれているショコラドーナツを紹介します。 フレークチョコものせた「トリュフショコラドーナツ ノワール」