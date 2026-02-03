亡国の「減反政策」’24年夏に発生した「令和の米騒動」。昨年12月29日〜’26年１月４日の米５?あたりの平均販売価格が過去最高となる4416円を記録するなど、スーパーの店頭における価格の高止まりが続いている。この現象は、単なる物価高で片づけられる話ではない。日本国民の食の安全を脅かす危険性を孕んでいるのだ。元農林水産省のキャリア官僚で、現在はキヤノングローバル戦略研究所の研究主幹を務める山下一仁氏は、今回の