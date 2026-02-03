アムールで味わう特別感！ ザ カンパネラ東京の 生タルトキャラメルとは？ 毎年バレンタインシーズンになると、全国のスイーツ&チョコ好きが名古屋に注目！ その理由は、何と言っても日本最大級の規模を誇る『ジェイアール名古屋タカシマヤ』の「アムール・デュ・ショコラ」。 2026年にさらに拡大されたという会場の中で、編集部が気になったブランドのひとつが「THE CAMPANELLA TOKYO(ザ