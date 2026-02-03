鉛は融点が低く加工しやすい金属であり、かつてはさまざまな産業や製品に使用されていましたが、近年では鉛が持つ毒性への認識が高まったことで規制が進んでいます。まだ鉛が規制されていなかった20世紀の鉛汚染がどれほどひどかったのかが、アメリカの一般家庭に残されていた「過去の毛髪」から明らかになりました。Lead in archived hair documents a decline in lead exposure to humans since the establishment of the US Env