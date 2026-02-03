今日3日は冬と春の季節の節目となる「節分」です。冬型の気圧配置はゆるみ、広い範囲で日が差していますが、空気は冷たく関東から西はまだ10℃に届かない所が多くなっています。明日4日は「立春」で暦の上では春の始まりですが、暦に合わせるかのように寒さが和らぐでしょう。今日3日は「節分」邪気とともに次第に寒気抜ける今日3日(火)は冬と春の季節の節目となる「節分」です。冬型の気圧配置はゆるみ、広い範囲で日が差してい