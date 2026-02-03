Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介が３日、都内で「オバジ新商品・２５ｔｈスペシャルメッセンジャー発表会」に出席し、自身の肌年齢や美肌の秘けつを語った。山田は、同ブランド２５周年を記念してスペシャルメッセンジャーに起用された。この日から山田が出演し、スキンケアなどについて語るスペシャル動画がブランド公式サイトなどで公開される。この日は、爽やかな黄色のセットアップで登壇し「今日は、オバジカラ