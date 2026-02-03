日本アカデミー賞協会は３日、原摩利彦ｆｅａｔ．井口理による映画「国宝」（李相日監督）の主題歌「Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ」が第４９回日本アカデミー賞の主題歌賞に決定したと発表した。同協会は受賞理由を説明。「原摩利彦氏が手掛けた荘厳な劇伴の世界観。その終幕を飾る井口理氏の歌声は、人間の性をも超越した唯一無二の響きを放ち、主人公・喜久雄の歩んだ運命を慈しむかのようにスクリーンから優しく降り注ぐ。それは、坂