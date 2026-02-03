「報知プロ野球チャンネル」が２日、ＹｏｕＴｕｂｅ動画を新たに配信。巨人の新外国人・ダルベック選手と来日２年目・キャベッジ選手の今季初の屋外フリー打撃や高卒２年目・石塚裕惺選手の様子をレポートした。チャンネルではダブル助っ人の練習に密着。球場がどよめいた豪快弾を放つパワーの仕組みなどを徹底解説。また、ドラフト３位・山城京平選手がキャンプ２日目にブルペン入り。威力十分の投球を伝えている。