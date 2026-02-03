動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」が日本国内で独占生配信するワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ、３月５日開幕）の大会応援ソングを、稲葉浩志が担当することが決まった。不朽のアニメ主題歌「タッチ」をスペシャルカバーする。応援ソング制作にあたっては、１９８５年リリースで野球や青春時代の代名詞ソングとして親しまれてきた背景、楽曲の世界観を踏まえて「タッチ」に決定。数々のスポーツ大会の応援ソングを歌