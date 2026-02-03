馬トク報知で今年から始まった過去の名勝負を当時の記事中心に振り返る【競走伝】。今回はルージュバックが勝った２０１５年のきさらぎ賞を取り上げる。単勝１・７倍の支持を集め、２着に２馬身差をつける完勝。このレースを牝馬が勝利したのは１９６４年のフラミンゴ以来、５１年ぶりだった。残り１５０?。先頭に立ったルージュバックが歴史の扉を一気にこじ開けた。トップギアに入ると、良血牡馬たちとの差がどんどん広がっ