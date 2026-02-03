広島の新外国人、フレディ・ターノック投手が３日、来日後初めてブルペン入りした。変化球を交えながら３９球。手足の長さを生かしたフォームから迫力あるボールを投げ込んだ。受けた石原貴規捕手は「最初でそれまで力を入れないと思うけど、いい球筋」と賛辞を贈った。昨季は米大リーグ・マーリンズでリリーフ５登板、３Ａでは先発１０戦を含む２９登板で４勝２敗、防御率３・２８。先発として期待される最速１５７キロ右腕