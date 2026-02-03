沖縄・宜野座村で行われている阪神の春季キャンプに、球団ＯＢで通算３８１盗塁の赤星憲広氏が４年連続で臨時コーチとして参加した。「４年もやっていると何かを教えるというよりも、聞きたいこともあると思うので走塁だけじゃなくて、外野の守備なんかもいろいろ聞いてください」と呼びかけた。走塁指導では、守備を敷いた形で一塁から三塁まで全力で走る練習や、重盗のコツを直伝。ナインは球界屈指の盗塁王からの熱烈指導で