【新華社南京2月3日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十二局集団が建設を請け負う水運航路、連申線（江蘇省連雲港−上海）の月港大橋で2日午後5時46分（日本時間同6時46分）、アーチ梁が崩落し、2人が重傷を負って病院に搬送されたが、いずれも死亡が確認された。ほかに3人が行方不明となっている。同省塩城市響水県政府が3日、明らかにした。事故発生後、市と県は直ちに応急救援と現場対応を手配した。現在も救