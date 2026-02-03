別府大分毎日マラソン（以下別大マラソン）が2月1日、大分市の高崎山・うみたまご前をスタートし、大分県別府市を経由して大分市のジェイリースタジアムにフィニッシュする42.195kmのコースで行われた。“シン・山の神”黒田朝日（21、青学大4年）は2時間07分03秒で全体3位、日本人2位。レース前は「コンディション不良に近い状態」にもかかわらず、東京世界陸上代表だった吉田祐也（28、GMOインターネットグループ）と壮絶なデッ