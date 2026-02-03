福岡市の櫛田神社で3日、博多座2月花形歌舞伎「あらしのよるに」の出演者が豆まき神事を行った。狼役のがぶと、狼の長（おさ）を演じる中村獅童（53）は「お客様の入場制限をぐっと下げさせていただいて3歳から入場可能になっている。ぜひ親子連れ、ご家族で観劇していただけたら」と呼びかけた。長男の陽喜、次男の夏幹も出席した。94年に刊行され累計380万部を超える大ベストセラー絵本「あらしのよるに」が原作。15年に南