アメリカのトランプ大統領は2日、およそ1兆9000億円かけレアアースなどの重要鉱物の備蓄を始めると発表しました。トランプ大統領「長年にわたり戦略的な石油備蓄や国防の重要鉱物備蓄があったように、いかなる問題も生じさせないため、我々はアメリカの産業向けの（重要鉱物）備蓄を創設する」トランプ大統領は2日、「アメリカ企業が長年にわたり、市場が混乱した際に重要鉱物が枯渇するリスクに直面してきた」として、120億ドル＝