アメリカのノーム国土安全保障長官は、ミネアポリスで活動するICE＝米移民税関捜査局などの全ての捜査官に対し、ボディカメラを直ちに配備すると表明しました。ノーム長官が2日、SNSで、中西部ミネソタ州のミネアポリスで活動しているICE＝米移民税関捜査局を含む全捜査官にボディカメラを直ちに配備すると発表しました。予算を確保でき次第、全米の国土安全保障省の捜査官も装着するとしています。現地メディアによりますと、ミネ