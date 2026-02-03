雪が積もる高速道路の出口付近で、反対方向から進入してきた逆走車がカメラに捉えられた。目撃者が自身の車を寄せて道をふさいだことで、逆走車は自身の誤りに気付いた様子だったという。進路をふさがれ逆走に気付いたか1月25日午後、雪が積もる鳥取市の高速道路出口付近でカメラが捉えたのは逆走車だ。逆走車はゆっくりと近づいてくる。逆走車は目撃者の車の横をすり抜けようとしたが、目撃者が車を寄せて隙間をふさぐと、ようや