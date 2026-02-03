北日本や東日本の日本海側では記録的な豪雪となっていて、青森県では災害派遣された自衛隊がきょうも除雪支援にあたっています。青森市では年間で歴代4位の記録的な豪雪に見舞われ、市の中心街などでは昼夜を問わず除排雪が行われています。けさも積雪は180センチに迫り、市民が連日、雪かきに追われています。県内で21市町村に災害救助法が適用されていて、派遣された自衛隊がきのうから民家の屋根の雪下ろしにあたりました。住人